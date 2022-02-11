В канадской провинции Онтарио ввели режим ЧП на фоне протестов

В канадской провинции Онтарио ввели режим чрезвычайного положения в связи со вспышкой протестов против коронавирусных ограничений. Организаторами протестов стали дальнобойщики страны. Режим ЧП объявил премьер-министр провинции Даг Форд, добавив, что будет созван кабинет министров для введения мер против незаконных действий демонстрантов, сообщает РИА Новости. Стало известно, что дальнобойщики в ходе протестов заблокировали множество трасс, тем самым препятствуя доставке товаров.

Сегодня я задействую свои полномочия премьер-министра Онтарио, чтобы объявить о введении режима ЧП в нашей провинции. Я также намерен созвать свой кабинет, чтобы в срочном порядке задействовать меры, которые предельно чётко дадут понять, что блокировка и препятствование движению товаров, людей и услуг является незаконной и наказуемой, — говорится в заявлении Форда.

Он также объявил о введении крупного денежного штрафа, а также об угрозе попасть за решётку за блокировку трасс. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до одного года и штрафа в $100 тысяч.

Ранее стало известно, что протестующие в Канаде перекрыли мост Амбассадор, соединяющий город Уинсор в провинции Онтарио с американским Детройтом (штат Мичиган). Этот путь является одним из самых загруженных сухопутных пограничных переходов в Канаде и основным маршрутом для грузовых автомобилей.

В ряде городов Канады проходят акции протеста против коронавирусных ограничений. Самая крупная из них началась 29 января в Оттаве. В канадском Виннипеге, штат Манитоба, четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля. На фоне манифестаций премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьёй уехал из своего дома из соображений безопасности.