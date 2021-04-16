В Канаде зафиксировали второй случай тромбоза после вакцины AstraZeneca

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В Канаде зарегистрирован второй случай развития тромбоза после вакцинации препаратом от коронавируса AstraZeneca. Пациента госпитализировали, он уже идёт на поправку.

Министерство здравоохранения Канады заявило, что житель провинции Альберта, у которого был выявлен тромбоз, выздоравливает, — сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что пациент получил прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca, произведённой в Индии.

О первом случае тромбоза в Канаде сообщили 13 апреля. Его выявили у женщины, привившейся той же вакциной. Несмотря на это, Минздрав Канады не намерен отказываться от вакцинирования населения этим препаратом. Отказаться от его использования было рекомендовано только лицам моложе 55 лет.

В данный момент около 23% населения Канады получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировали более 1,1 млн случаев коронавируса, скончались от инфекции 23,5 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, специалисты Австралийской администрации лекарственных средств (TGA) предположили, что смерть 48-летней жительницы штата Новый Южный Уэльс из-за образования тромба связана с вакцинацией от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Всего, по данным TGA, в Австралии было зарегистрировано три случая тромбоцитопении — снижения количества тромбоцитов из-за применения препарата AstraZeneca. Двое пациентов находятся в больнице и идут на поправку.

Ранее австралийский регулятор посоветовал жителям до 50 лет прививаться от коронавируса препаратом Pfizer, а потом и правительство страны порекомендовало не вакцинироваться препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза.