В Канаде зафиксировали вспышку неизвестной болезни, вызывающей слабоумие

Власти канадской провинции Нью-Брансуик заявили о вспышке неизвестной болезни, из-за которой у пациентов развивается прогрессирующее слабоумие и психические проявления, а также реакции, свойственные потере контроля над телом головного и спинного мозга, сообщает The New York Times.
Люди встревожены. Они задаются вопросом, связано ли это с экологией или же это наследственная болезнь? К болезни приводит употребление некачественного мяса или рыбы или что-то ещё? Каждый хочет знать ответы, — заявил Айвон Годин, занимающий пост мэра одного из городов.
Заболевание впервые было обнаружено в 2015 году. Среди симптомов выделяется бессонница, провалы в памяти, галлюцинации, нарушение двигательных функций и усталость. Медики не могут установить диагноз, поскольку проявления недуга не имеют чёткой связи друг с другом. Общее число случаев неизвестной болезни достигло 48 человек, в том числе шесть из них скончались.