В Канаде зафиксировали вспышку неизвестной болезни, вызывающей слабоумие

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Денис Коробейников NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что поддерживает хорошие деловые отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель и будет скучать по ней как по коллеге. Его слова приводит РИА Новости.

Обязательно [буду скучать]. Я не знаю, кто будет вместо неё. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я её очень высоко ценю, — ответил глава государства на вопрос,...