В Канаде зафиксировали неожиданный вариант внематочной беременности

Неожиданный вариант развития внематочной беременности был зафиксирован в Канаде. Доктор Майкл Нарви, сотрудник исследовательского института при Университете Манитобы, эмоционально сообщил подписчикам своего аккаунта в TikTok о необычном случае. Как рассказал доктор, у 33-летней женщины зафиксировано развитие эмбриона в печени.

Я думал ранее, что видел всё, — так Нарви прокомментировал результаты УЗИ пациентки.

По словам врача, этот случай в его практике произошёл впервые.

Как сказал Нарви, чаще всего в ситуациях с внематочной беременностью расположение эмбриона происходит в брюшной полости.

Ранее сообщалось, что 24-летняя американка Жасмин Миллер совершенно случайно узнала о своей беременности, когда находилась уже на пятом месяце. Девушка набрала лишний вес и решила ради интереса сделать тест на беременность. Она была очень удивлена, когда узнала результат. Через три месяца после известия о беременности девушка родила девочку.

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболевание коронавирусом и последствия от него могут стать причиной проблем с репродуктивной функцией. В то же время при вакцинации против COVID-19 шанс родить здоровых детей существенно повышается.