В Канаде заблокировали российские активы на сумму $314 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Канады заблокировала $314 млн российских активов, передает РБК. Теперь власти обсуждают создание законопроекта, который позволил бы не только заморозить активы, но и конфисковать их.

С начала спецоперации РФ на Украине полиция Канады начала блокировать российские счета и транзакции, в которых фигурировали лица, попавшие в санкционные списки. Таким образом, в банках остались замороженными 123 млн канадских долларов ($98,1 млн) на санкционных счетах граждан РФ и 289 млн ($230,5 млн) транзакций.

В конце апреля Канада намеревалась внести поправки в законодательство, чтобы продать конфискованные активы. Глава МИД Мелани Жоли тогда отмечала, что вырученные средства направят на помощь Украине, однако в каком формате это будет, не уточнила. Законопроект должны рассмотреть до конца июня.

В конце мая ввела санкции против четырех юрлиц и 22 физлиц РФ, включая председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алину Кабаеву. Под рестрикциями оказались Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.

Накануне Канада обновила перечень санкций. Рестрикции были введены против нефтяной, газовой и химической отрасли. Согласно новому «пакету» ограничений, под запретом оказался импорт российских энергоносителей.