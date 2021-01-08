В Канаде выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом COVID-19

В канадской провинции Альберта выявили первый случай заражения в стране обнаруженным в ЮАР штаммом коронавируса.
Инфекция была выявлена у человека, недавно вернувшегося из заграничной поездки,
Новый штамм коронавируса впервые был обнаружен на территории округа Нельсон Мандела Бэй на побережье Индийского океана в ЮАР. 21 декабря в стране было объявлено о начале второй волны пандемии, которая была вызвана мутировавшим коронавирусом. Отмечается, что оба вида — и южноафриканский, и британский более заразны, чем известные ранее, однако они не приводят к развитию более тяжёлых осложнений.
Как сообщал NEWS.ru, британские медики озаботились неэффективность разработанных на сегодняшний день вакцин против нового штамма коронавирусной инфекции, выявленной в ЮАР.