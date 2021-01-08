В Канаде выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом COVID-19

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В канадской провинции Альберта выявили первый случай заражения в стране обнаруженным в ЮАР штаммом коронавируса.

Инфекция была выявлена у человека, недавно вернувшегося из заграничной поездки, передаёт телеканал CBC. В настоящее время он находится на карантине. Ранее в Канаде также было выявлено несколько случаев заболевания британским штаммом коронавируса. При этом двое из заболевших канадцев не покидали пределов государства.

Новый штамм коронавируса впервые был обнаружен на территории округа Нельсон Мандела Бэй на побережье Индийского океана в ЮАР. 21 декабря в стране было объявлено о начале второй волны пандемии, которая была вызвана мутировавшим коронавирусом. Отмечается, что оба вида — и южноафриканский, и британский более заразны, чем известные ранее, однако они не приводят к развитию более тяжёлых осложнений.

Как сообщал NEWS.ru, британские медики озаботились неэффективность разработанных на сегодняшний день вакцин против нового штамма коронавирусной инфекции, выявленной в ЮАР.