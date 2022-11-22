В Канаде установили антирекорд по числу убийств Бюро статистики: в Канаде в 2021 году был установлен антирекорд по числу убийств

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В Канаде по итогам 2021 года был установлен антирекорд по числу убийств. Предыдущий был установлен в 30 лет назад. Об этом говорится в отчете государственного Бюро статистики. Там отметили, что число подобных преступлений в стране растет три года подряд.

По информации ведомства, в 2021 году в Канаде было совершено 788 убийств. Этот показатель превысил антирекорд 1991 года, когда в стране произошло 754 преступления подобного рода. Отмечается, что число убийств в Канаде растет три года подряд — в 2019 году было зафиксировано 687 случаев, в 2020 году — 743.

Наиболее криминальными провинциями страны считаются Онтарио и Британская Колумбия. Там было совершено 277 и 125 убийств соответственно. Самым криминальным городом признан Торонто, на долю которого пришлось 117 убийств в 2021 году.

Криминальная статистика ведется в Канаде с 1961 года.

Ранее сообщалось, что суды в Петербурге и Москве отправили в СИЗО трёх бывших участников неонацистской Боевой террористической организации (БТО). Их, а также отбывающего пожизненный срок на Ямале лидера этого ультраправого формирования Алексея Воеводина обвинили по меньшей мере в двух нераскрытых убийствах конца 2003 года в Северной столице.