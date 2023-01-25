В Канаде сообщили об убийстве 400 детей индейцев в спецшколе Общественники Канады допустили, что 400 детей индейцев в одной из спецшкол убили

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Исполнительный директор общественной организации Acimowin Opaspiw Society, представляющей интересы коренных народов Канады, Лиа Редкроу заявила о том, что детей индейцев в одной из спецшкол-интернатов в провинции Альберта целенаправленно доводили до смерти, давая некачественное коровье молоко и сталкивая с лестницы. Слова Редкроу приводит телеканал Global News. Речь идет о школе, работавшей в трех разных местах провинции с 1890 по 1970 годы. По подсчетам общественников, за это время там погибли около 400 несовершеннолетних.

Мы выяснили, как именно погибло большинство детей <...>, это были сотни детей, — заявила Редкроу.

Она уточнила, что большинство детей умерли из-за употребления нестерилизованного коровьего молока, хранившегося ненадлежащим образом. По словам Редкроу, жертвы болели туберкулезом «и другими смертельными заболеваниями, которые передаются через употребление молока». При этом активистка убеждена, что администрация школы знала об этом. Она утверждает, что сохранились документы, согласно которым дети зачислялись в школу абсолютно здоровыми.

Она также рассказала о том, что один из сотрудников интерната, работавший в заведении с 1935 по 1942 годы, намеренно сталкивал учеников с лестницы, что вело к летальным исходам. При этом инциденты регистрировались в качестве «несчастных случаев».

В мае 2021 года на территории трех бывших школ-интернатов для детей индейцев в Канаде обнаружили более тысячи безымянных могил несовершеннолетних. Общественность потребовала провести раскопки территории аналогичных заведений, последнее из которых закрылось в 1996 году.