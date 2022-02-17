В Канаде сообщили о встрече Байдена с главами ЕС для обсуждения Украины

Офис канадского премьер-министра Джастина Трюдо анонсировал встречу американского президента Джо Байдена с лидерами стран ЕС и НАТО, чтобы обсудить ситуацию на Украине. При этом в расписании американского лидера на пятницу, которое распространила пресс-служба Белого дома, подобное мероприятие не значится. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину, — сказано в пресс-релизе.

В США также рассчитывают, что Россия примет предложение провести на следующей неделе встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По её словам, встречу планируют провести в Женеве. Дипломат выразила надежду, что Москва выберет «дипломатию вместо конфронтации».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН назвал безосновательными и опасными инсинуации о планах нападения РФ на Украину. Он отметил, что несмотря на попытки Запада услужливо предложить РФ военные сценарии, «это лишь слова». Цель же США и других стран — «замотать» переговоры о гарантиях безопасности России.