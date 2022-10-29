В Канаде протестующие сорвали мероприятие с участием госсекретаря США

Фото: Ryan Remiorz/Global Look Press

В канадском Монреале активисты, выступающие за прекращение конфликта на Украине, сорвали мероприятие с участием главы МИД страны Мелани Жоли и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает Telegram-канал Readovka. Они обвинили Вашингтон и его союзников в разжигании войны и поддержке неонацистов на Украине.

Нет иностранному военному вмешательству в Украину, янки, убирайтесь домой, и мы не хотим иметь ничего общего с вашим разжиганием войны! — цитирует канал лозунги протестующих.

Один из участников акции держал плакат с надписью: «Соединенные Штаты — террористическое государство».

Ранее представитель МИД Ирана Насер Канани обвинил США в эскалации украинского конфликта. Он добавил, что усилия по снижению напряженности и сдерживанию конфликта не достигли результата из-за действий сторон, которые заинтересованы в продолжении кризиса.

Похожим образом высказался бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. По его словам, США и НАТО фактически развязали на Украине прокси-войну против России. Он также заявил, что накачка Украины оружием является ошибкой, которая приведет к ужасным человеческим страданиям и жертвам.