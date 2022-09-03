Семь человек пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в на острове Ньюфаундленд в Канаде. Об этом сообщил телеканал CTV.
По информации полиции, один из пострадавших получил тяжелую травму. В настоящее время ЧП локализовано.
На месте происшествия находятся аварийные бригады. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Данное предприятие расположено в 150 километрах от административного центра острова, города Сент-Джонс.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, ещё десять получили травмы в результате происшествия на свадьбе в канадском Ванкувере. Там автомобиль въехал в толпу гостей.