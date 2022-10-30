В Канаде призвали наладить контакты с Россией Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией

Фото: Justin Tang / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава МИД Канады Мелани Жоли в интервью CBС заявила, что стране необходимо выходить на контакт и налаживать взаимодействие с Россией и Китаем в связи с усилением борьбы за влияние в мире. Она призвала канадское правительство исходить из прагматичного подхода. Она добавила, что, принимая участие в общих международных дискуссиях с российскими представителями, можно противостоять взглядам России. Министр при этом призналась, что не горит желанием сидеть рядом с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Идет борьба за влияние, поскольку Россия и Китай обращаются в сторону Африки, Азии и Латинской Америки. Нам нужно показывать себя, выходить на контакт и взаимодействовать, — рассказала Жоли.

Дипломат подчеркнула, что Запад теряет влияние в мире, так как другие страны G7 общаются с этими государствами.

Соединенные Штаты могут внести больший вклад для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, написал ранее американский журнал Foreign Affairs. По мнению журналистов, США могут создать условия для проведения переговоров между Москвой и Киевом. Издание обратилось к президенту Байдену и напомнило о его заявлении о том, что конфликт на Украине может быть решен дипломатическим путем.

Для начала, пишет автор материала, следует показать, что стремление к миру не будет являться для любой из сторон актом капитуляции. Отмечается, что США и их союзникам следует умерить общественные ожидания решающей победы. В статье также предлагается Вашингтону держать открытыми линии связи с Москвой для содействия мирным переговорам.