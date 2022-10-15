В Канаде призвали исключить Россию из МВФ и G20 Bloomberg: вице-премьер Канады Фриланд призвала исключить Россию из МВФ и G20

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Вице-премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Россию из МВФ и G20, сообщает Bloomberg. Тем не менее она признала, что Канада мало что может сделать для реализации этой идеи. По ее словам, заседания МВФ и Всемирного банка — это «встречи пожарных», а Россия, считает Фриланд, является «поджигателем».

Россия не должна была присутствовать на встречах МВФ. Поджигателям не место на встречах пожарных, — заявила канадский чиновник.

Она добавила, что единственное, что Канада может сделать для исключения РФ из МВФ и G20, — это публично осудить решения российского правительство в отношении Украины.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что не видит необходимости в переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом. На пресс-конференции в Астане глава государства подчеркнул, что вопрос о его поездке на саммит G20 в Индонезию, где предлагалось провести встречу двух политиков, еще не решен.

Ранее группа из 11 стран выступила с заявлением в СПЧ ООН с осуждением дискриминации русских и русскоязычного населения в некоторых странах. Документ подписали Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.