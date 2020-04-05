Мир

В Канаде предложили превратить стадионы НХЛ в больницы и морги

15:03, 05 апреля 2020
Фото: Robin Alam/Icon Sportswire/Global Look Press

Доктор Алан Драммонд из Канадской ассоциации врачей скорой помощи предложил превратить стадионы клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во временные больницы и морги.

Хоккейные арены лучше превратить в больницы или морги, — цитирует его журналист Рик Уэстхед в своём Twitter.

Драммонд отметил, что тоже любит спорт, но сейчас «не до того». В конце концов, профессиональный спорт — это всего лишь соревнования для удовольствия зрителей, а сейчас речь идёт о борьбе за жизнь, считает врач.

12 марта регулярный чемпионат НХЛ остановили из-за коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее глава медицинской службы Национальной хоккейной лиги Винне Меувиссе выразил уверенность, что стоит ждать заражения инфекцией коронавируса среди хоккеистов. На данный момент коронавирусом заражены два хоккеиста «Оттавы» и один игрок «Колорадо».

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