В Канаде предложили превратить стадионы НХЛ в больницы и морги

Драммонд отметил, что тоже любит спорт, но сейчас «не до того». В конце концов, профессиональный спорт — это всего лишь соревнования для удовольствия зрителей, а сейчас речь идёт о борьбе за жизнь, считает врач.
12 марта регулярный чемпионат НХЛ остановили из-за коронавируса.
Как писал NEWS.ru, ранее глава медицинской службы Национальной хоккейной лиги Винне Меувиссе выразил уверенность, что стоит ждать заражения инфекцией коронавируса среди хоккеистов. На данный момент коронавирусом заражены два хоккеиста «Оттавы» и один игрок «Колорадо».