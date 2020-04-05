В Канаде предложили превратить стадионы НХЛ в больницы и морги

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Представители «Талибана» (движение запрещено в РФ) обвинили Вашингтон и Кабул в нарушении соглашения о мире в Афганистане, достигнутом ими с США ранее.

Они считают нарушением соглашения промедление в освобождении пяти тысяч пленных членов группировки. Кроме того, они утверждают, что афганские силы при поддержке американских военных совершают удары по позициям движения. Как сообщает...