В Канаде отказались высылать российских дипломатов

Канада не будет признавать персонами нон грата российских дипломатов, потому как это противоречит интересам страны, заявил премьер-министр Джастин Трюдо в эфире Radio Canada. Он добавил, что высылка россиян означает зеркальные меры со стороны Москвы, что не позволит Оттаве сохранять контакты с Россией и поддерживать там канадцев.

Мы должны быть очень осторожными. Мы не хотим быть лишёнными источников информации в Москве в это кризисное время, когда возникают дипломатические вопросы, — отметил Трюдо.

При этом премьер в очередной раз подчеркнул, что намерен продолжать всеми возможными средствами «наказывать и вводить новые санкции» против России и поддерживать Украину.

По информации источника, данное решение Трюдо принял, несмотря на усиливающееся давление со стороны консервативной канадской оппозиции, призывающей выдворить российских дипломатов с территории страны.

Помимо Канады отказались признавать российских дипломатов персонами нон грата Япония и Австрия , а Франция тем временем отменила все ограничения на въезд россиян.

С начала спецоперации РФ на Украине из США и Евросоюза выслали уже, порядка трёх сотен российских представителей дипведомств.