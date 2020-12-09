В Канаде одобрили применение вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech

https://static.news.ru/photo/f855de92-3a41-11eb-9cb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard via imago-images.de/Global Look Press

Минздрав Канады одобрил применение в стране вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Об этом сообщили в самом ведомстве.

В Минздраве сообщили, что 9 декабря вакцине выдано «временное разрешение на импорт, продажу и рекламу». Вскоре представители правительства и, в частности, минздрава, проведут пресс-конференцию, в ходе которой предоставят более детальную информацию, сообщает ТАСС.

Великобритания 2 декабря сертифицировала вакцину от COVID-19. Разрешение на использование получил препарат производства Pfizer и BioNTech. Глава рабочей группы британской Комиссии по лекарственным средствам Мунир Пирмохамед заявил, что вакцина эффективна на 95%.

Он также добавил, что данная вакцина является двухкомпонентной, иммунная реакция организма на препарат возникает на 12-й день после приёма первой дозы. Что касается иммунитета — он формируется через семь дней после приёма второй дозы лекарства.

Ранее NEWS.ru писал, что фармкомпания Pfizer сообщила о сбоях в поставках, в связи с чем выпустит только половину запланированного объёма вакцин до конца 2020 года. Изначально ожидалось, что Pfizer и BioNTech планировали произвести 100 млн вакцин к концу 2020 года. Теперь количество доз сокращено в два раза — до 50 млн.

В свою очередь компания Moderna сообщала, что она располагает достаточными мощностями для обеспечения стран Европейского союза гораздо большим числом доз вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, чем заказанные 80 млн.