В Канаде не захотели обсуждать экстрадицию украинского нациста Минюст Канады: запрос на экстрадицию Хунки конфиденциален

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В Министерстве юстиции Канады отказались сообщать ТАСС, направляла ли Россия запрос на экстрадицию 98-летнего украинского нациста, бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гуньки). До решения суда подобные обращения являются конфиденциальными, указали в ведомстве.

Запросы на экстрадицию считаются конфиденциальными межгосударственными сообщениями, поэтому мы не можем комментировать существование запроса на экстрадицию до тех пор, пока его не обнародует суд, — ответил представитель пресс-службы Иен Маклауд, добавив, что между Россией и Канадой нет договора об экстрадиции.

Выступление Ярослава Хунки в канадском парламенте в сентябре 2023 года вызвало скандал. Президент Украины Владимир Зеленский, канадский премьер-министр Джастин Трюдо и парламентарии приветствовали его аплодисментами. Официальное приглашение приехать в парламент нацист получил от офиса Трюдо. Глава Минобороны России Сергей Шойгу требовал отправить в Канаду и Интерпол обращение с требованием выдать эсэсовца для публичного суда. Кроме того, посол России в Оттаве Олег Степанов призывал канадские власти принести извинения за укрывательство нацистского преступника.