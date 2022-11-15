В Канаде нашли способ заработать на украинских беженцах Globe and Mail: арендодатели в Канаде зарабатывают на украинских беженцах, ищущих жилье

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Канадские арендодатели пользуются украинскими беженцами, которые прибыли в страну. С них требуют залог за жилье на месяцы вперед, сообщает Globe and Mail.

Издание рассказало историю 45-летней Галины Дурисвит, приехавшей в Торонто в марте вместе с 15-летним сыном. Все это время женщина искала съемную квартиру. Она всегда откликалась на предложения аренды, но домовладельцы просили у нее плату за полгода вперед, хотя это запрещено законом.

Я просто подаю заявку за заявкой, и никто меня не выбирает, — пояснила украинка.

Она добавила, что все-таки смогла найти жилье без огромного залога, однако заехать в квартиру сможет только после Нового года. В Globe and Mail подтвердили, что в данном вопросе Дурисвит не одинока, причем некоторые арендодатели требуют залог даже на год вперед.

Арендодатели пользуются новоприбывшими. Запрашивать [залог] за шесть месяцев и один год нелепо. Это просто бесчеловечно, — считает исполнительный директор Центра для новоприбывающих Peel Эффат Гассеми.

Ситуация с арендой жилья для беженцев меняется в Канаде по мере того, как туда приезжает все больше украинцев. Уже более 112 тысяч граждан Украины прибыли в страну с февраля 2022 года, отмечает издание.

Ранее беженцам с Украины дали месяц на выселение из отеля Killin в Шотландии. Причиной этого решения стало аннулирование контракта с правительством Шотландии. Менеджер отеля Партхив Вьяс заявил, что контракт до этого был продлен до марта следующего года, а уведомление пришло внезапно.