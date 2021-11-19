В Канаде начали строительство космодрома для запуска украинской ракеты

Фото: volodymyrtaftay/facebook.com

Суд присяжных в США признал невиновным по всем пунктам обвинения Кайла Риттенхауса, который ранил одного и застрелил двух человек во время протестов 2020 года. Смертельные выстрелы были сделаны им из винтовки при погромах в городе Кеноша, штат Висконсин, сообщает Axios.

В суде было доказано, что Риттенхаус стрелял по нападавшим на него людям, один из которых был вооружён пистолетом. После стрельбы Риттенхаус скрылся с места инцидента, но позже сдался полиции. Его...