В Канаде начали строительство космодрома для запуска украинской ракеты
Сергей Попов
Сергей Попов
08:00, 20 ноября 2021
Владимир ТафтайФото: volodymyrtaftay/facebook.com
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Канада и Украина приступили к совместному строительству космодрома для запуска ракеты-носителя «Циклон-4М». Церемония подписания сторонами заявления о партнёрстве и закладка «первого камня» пусковой площадки прошли в городе Галифакс (провинция Новая Шотландия). Об этом сообщил в Facebook глава космического агентства Украины Владимир Тафтай.
Проект предусматривает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя «Циклон-4М», — написал он.
Тафтай уточнил, что реализацией проекта будет заниматься канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).
В церемонии старта строительства участвовали президент Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл, министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань и другие представители власти и бизнеса.
«Циклон-4» — нереализованный проект украинского космического ракетного комплекса. Он предусматривает производство носителя и строительство наземного комплекса для подготовки и запуска ракет.
Ранее сообщалось, что Турция предложила России принять участие в строительстве космодрома, который Анкара собирается возвести в одной из экваториальных стран. Реализация проекта может начаться в середине 2022 года. Космодром будет использоваться для запуска ракет, разработанных международной корпорацией.