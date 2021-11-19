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В Канаде начали строительство космодрома для запуска украинской ракеты

08:00, 20 ноября 2021
В Канаде начали строительство космодрома для запуска украинской ракеты Владимир Тафтай Фото: volodymyrtaftay/facebook.com
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Канада и Украина приступили к совместному строительству космодрома для запуска ракеты-носителя «Циклон-4М». Церемония подписания сторонами заявления о партнёрстве и закладка «первого камня» пусковой площадки прошли в городе Галифакс (провинция Новая Шотландия). Об этом сообщил в Facebook глава космического агентства Украины Владимир Тафтай.

Проект предусматривает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя «Циклон-4М», — написал он.

Тафтай уточнил, что реализацией проекта будет заниматься канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).

В церемонии старта строительства участвовали президент Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл, министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань и другие представители власти и бизнеса.

«Циклон-4» — нереализованный проект украинского космического ракетного комплекса. Он предусматривает производство носителя и строительство наземного комплекса для подготовки и запуска ракет.

Ранее сообщалось, что Турция предложила России принять участие в строительстве космодрома, который Анкара собирается возвести в одной из экваториальных стран. Реализация проекта может начаться в середине 2022 года. Космодром будет использоваться для запуска ракет, разработанных международной корпорацией.

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