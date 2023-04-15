В Канаде на беженца с Украины напали с ножом CTV News: в Канаде с ножом напали на беженца из Украины, который недавно приехал в страну

Фото: Amber Bracken / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи со ссылкой на местную полицию сообщил, что в Канаде чуть не убили жителя Украины Ивана Пилипчука, который только что приехал в страну. Он добавил, что на беженца напал неизвестный с ножом на автобусной остановке. Отмечается, что пострадавший был доставлен с серьезными травмами в ближайшую больницу.

Мужчина утром 13 апреля получил ножевое ранение на автобусной остановке в Эдмонтоне. Пилипчук прибыл в Канаду из Украины всего несколько дней назад, — сказал Малкахи.

Журналист уточнил, что гражданин Украины получил рабочую визу и 3 апреля официально трудоустроился. В момент нападения беженец направлялся на стройку.

Ранее сообщалось, что дети украинских беженцев в Чехии могут остаться без образования. Заместитель центрального школьного инспектората страны Карел Коварж рассказал, что начальные школы в стране переполнены и не могут гарантировать места для детей с Украины.

Издание Adevarul ранее рассказало, что граждане Румынии, приютившие у себя беженцев с Украины, начали выселять их из-за задолженностей государства по действующей программе поддержки и планируемых нововведений в законодательство. Власти страны хотят ввести новый способ оказания помощи беженцам, но она будет ограничена всего несколькими месяцами.