https://static.news.ru/photo/283f632c-6238-11ea-bf6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zou Zheng/Xinhua/Global Look Press

В Канаде зарегистрирован первый случай смерти в результате инфицирования новым типом коронавируса.

Житель провинции Британская Колумбия скончался из-за коронавируса вечером 8 марта. Диагноз ему был поставлен медиками на прошлой неделе, передаёт телеканал Global News.

Издание уточняет, что всего в Британской Колумбии 32 человека заразились COVID-19, а в целом в Канаде — 69.

Как писал NEWS.ru, с конца 2019 года коронавирусом заразились 111 тысяч человек, из которых около 3,9 тысячи погибли. Абсолютное большинство умерших — больные старше 50 лет. К 9 марта выздоровели 62,1 тысячи заразившихся COVID-19.