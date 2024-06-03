В Канаде 80-летнего миллиардера-затворника обвинили в изнасиловании детей Миллиардера Роберта Миллера обвинили в изнасиловании десятков несовершеннолетних

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В Канаде арестовали 80-летнего миллиардера-затворника Роберта Миллера после того, как десятки женщин обвинили его в изнасилованиях, большинство из них были несовершеннолетними на момент преступления, сообщает CBC News. Однако бизнесмена почти сразу отпустили домой в обмен на обещание явиться в суд 3 июля. Отмечается, что Миллер страдает болезнью Паркинсона в поздней стадии и сердечной недостаточностью.

Расследование против Миллера, который является основателем производителя электронных компонентов Future Electronics, началось в феврале 2023 года. Тогда вышла статья, в которой 10 женщин рассказали, что в период с 1994 по 2016 год миллиардер платил им за сексуальные услуги. При этом восемь из них на момент контактов с миллиардером были несовершеннолетними, а одной не исполнилось и 14 лет. По их словам, бизнесмен также щедро платил, если они приводили к нему своих сверстниц.

Как отмечает канал, в данный момент против Миллера готовится еще один коллективный иск от 50 пострадавших. Некоторым на момент связи с миллиардером было 11–12 лет. 15 лет назад против бизнесмена уже велось аналогичное расследование, но полиция тогда не нашла оснований для возбуждения уголовного дела. Это связывают с тем, что никто из пострадавших не знал, с кем именно имел дело, поскольку Миллер долгие годы жил отшельником и не разрешал публикацию своих фото. Отмечается, что он выдавал себя за руководителя американского радио по имени Боб Адамс.

Сам миллиардер отрицает свою вину и считает, что женщинами движет жажда наживы. Тем не менее по состоянию здоровья он не будет участвовать в судебных заседаниях, его будет представлять команда юристов.

В марте Бутырский суд города Москвы начал слушания по делу 82-летнего Виктора Буренкова из столичного района Алтуфьево. Следствие вменяет пенсионеру два эпизода: изнасилование одного ребенка до 14 лет и растление другого до 16 лет. Известно, что подсудимый выступал в школах на различных праздниках, его представляли как ветерана Великой Отечественной войны, хотя он не мог им быть, поскольку родился в 1941 году.