В Калининграде прокомментировали желание Польши построить забор на границе

Забор на российско-польской границе уже есть — со стороны Калининградской области, со стороны Польши забора нет. Об этом РИА Новости заявил руководитель пресс-службы правительства российского региона Дмитрий Лысков, комментируя сообщение, что Варшава планирует построить забор на границе с Россией.

С нашей стороны забор есть, со стороны Польши — нет. Они планируют строить, — заявил Лысков.

Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил о возможном возведении заграждения на границе с Калининградской областью. Строительство пока не началось.

Ранее пресс-секретарь главного коменданта польской Пограничной стражи Анна Михальская рассказала, что Польша построит забор высотой 5,5 метра на границе с Белоруссией, его общая длина составит 186 километров. Работы будут одновременно вестись на четырёх участках.

Ранее сообщалось, что в Луганской области на границе Украины и России появился стокилометровый забор. Также отмечается, что забор начинается ещё в Харьковской области, где было установлено 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра слежения.