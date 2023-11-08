В Калифорнии сгорела крупнейшая съемочная площадка «Секретных материалов» В США сгорел исторический ангар из «Секретных материалов» и «Перл-Харбора»

В Калифорнии сгорел ангар, в котором проходили съемки сериалов «Секретные материалы», «Звездные войны», а также других фильмов, в том числе «Перл-Харбор», «Остин Пауэрс», передает телеканал NBC. В ликвидации огня были задействованы вертолеты, причины пожара выясняются, о пострадавших информации не поступало.

Мы решили, что наиболее рациональным будет дать конструкции обрушиться, чтобы наземные бригады смогли ближе подобраться к очагам и быстрее их потушить, — цитирует телеканал заявление спасателей.

Во время Второй мировой войны в этом ангаре хранили дирижабли. Он являлся одним из крупнейших отдельно стоящих деревянных сооружений в мире и был включен в Национальный реестр исторических мест. Ангар был построен в 1942 году на территории военной базы, которую закрыли в 1999 году.

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