В Кабуле женщины потребовали включить их в состав правительства

Афганские женщины провели демонстрацию на улицах Кабула с требованием выделить для них часть постов в будущем правительстве страны. Об этом сообщает агентство Khaama Press.

Также, как сообщает агентство, в провинции Кунар прошла демонстрация молодёжи, которая просит сохранить флаг прежнего афганского правительства. Подобное требование поддерживается на территории всей страны.

Отмечается, что жизнь в Кабуле нормализуется, улицы стали более оживлёнными, возобновляется также работа общественного транспорта.

Талибы разрешили женщинам работать в СМИ и быть телеведущими. Ведущая местного телеканала Бахешта Аргханд провела интервью с руководителем медиагруппы движения «Талибан» Мавлави Абдулхаком Хемадом. Во время беседы они обсудили ситуацию в Кабуле, обыски в домах жителей Кабула и дальнейшие мероприятия, запланированные новыми хозяевами положения.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) без боя за несколько часов взяли Кабул. Они разоружили сотрудников сил безопасности и охрану телецентра и государственного радио Афганистана. После этого все были распущены по домам. Официальный представитель боевиков от имени своего руководства гарантировал всем иностранцам и дипломатическим представительствам безопасность.