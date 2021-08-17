В Кабуле женщины потребовали включить их в состав правительства

Афганские женщины провели демонстрацию на улицах Кабула с требованием выделить для них часть постов в будущем правительстве страны. Об этом сообщает агентство Khaama Press.
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Отмечается, что жизнь в Кабуле нормализуется, улицы стали более оживлёнными, возобновляется также работа общественного транспорта.
Талибы
Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) без боя за несколько часов взяли Кабул. Они разоружили сотрудников сил безопасности и охрану телецентра и государственного радио Афганистана. После этого все были распущены по домам. Официальный представитель боевиков от имени своего руководства гарантировал всем иностранцам и дипломатическим представительствам безопасность.