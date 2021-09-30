В Кабуле выстроились многочасовые очереди желающих покинуть страну

В Кабуле у иранского посольства выстроились многочасовые очереди из большого числа местных жителей, желающих получить визу и уехать из страны. РИА Новости опубликовало соответствующие кадры. Как известно, иранская авиакомпания «Махан» продолжает осуществлять чартерные рейсы из Кабула в Тегеран после захвата там власти сторонниками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Кроме того, местные жители уже на протяжении нескольких суток стоят в очередях в один из крупнейших банков страны — Azizi — для того, чтобы снять наличные деньги, сообщает местный житель.

Ранее новый ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам учиться и преподавать в вузе. Он объяснил это решение исламскими законами. Согласно строгому толкованию мусульманских законов талибами, женщинам и девушкам запрещено учиться и работать. Кроме того, женщинам разрешено выходить на улицу только в сопровождении члена семьи мужского пола.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.