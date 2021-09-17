В Кабуле прогремели два взрыва

Два взрыва прогремели в афганском Кабуле, в результате которых есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности в Кабуле.

По словам источника, первый взрыв произошёл в районе Даште-Барчи. Данные о количестве пострадавших уточняются. Второй взрыв прогремел в области Ирфани Харрготи 13-го района, о пострадавших пока не сообщалось.

Ранее также в столице Афганистана Кабуле зафиксировали мощный взрыв. По данным разных СМИ, взрыв прогремел неподалёку от аэропорта Кабула. Местные источники утверждают, что был нанесён ракетный удар по жилому дому.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.