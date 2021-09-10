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В Кабуле приземлились два самолёта с сотрудниками ООН

11:39, 12 сентября 2021
В Кабуле приземлились два самолёта с сотрудниками ООН Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Два самолёта с сотрудниками ООН, ранее покинувшими Афганистан, приземлились в аэропорту афганского Кабула, сообщает Al-Jazeera со ссылкой на чиновников из аэропортов.

Два принадлежащих ООН самолёта с группами ООН, которые покинули Афганистан в прошлом месяце, приземлились в аэропорту Кабула,заявил чиновник.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя приход талибов (запрещённая в России организация «Талибан») к власти в Афганистане, заявил, что этот случай может вдохновить многие террористические группы в мире.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.

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