В кабмине Греции назвали ошибкой выступление Зеленского с «азовцами»

Кабмин Греции считает ошибкой выступление украинского президента Владимира Зеленского с боевиками нацистского полка «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) перед парламентом страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Янниса Иконому.

Президент Зеленский в своем выступлении перед греческим парламентом описал страдания, причинённые украинскому народу, и акцентировал внимание на героическом сопротивлении своего народа. Включение в речь сообщения члена батальона «Азов» было ошибочным и неуспешным, — сказал он.

В кабмине, в свою очередь, заявили, что использование данной ошибки для оправдания российской спецоперации на Украине «возмутительно и недостойно».

На выступлении Зеленского перед парламентом Греции в полном составе присутствовала только правящая партия «Новая демократия». Только её члены аплодировали выступавшим. Депутаты греческой КПГ и правой партии «Греческое решение» не явились на заседание, партия Ципраса «Сириза» присутствовала на заседании частично.

Похожий скандал имел место в конце марта, когда Зеленского отказались слушать депутаты партии «Форум за демократию» в парламенте Нидерландов. Они также заявили, что не станут участвовать в дебатах, припомнив, что украинские военные нередко позируют с нацистской символикой.