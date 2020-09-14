В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

https://static.news.ru/photo/82e8ff48-f6be-11ea-96a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт не стал отвечать на вопрос корреспондента о спутнице Алексея Навального Марии Певчих. Ранее она не дала показания по инциденту с блогером.

Журналист издания спросил у Зайберта, что думают в кабмине страны о ситуации с Певчих. Кроме того, он предложил дать оценку действиям женщины, которая единственная из всех спутников Навального в Томске не дала показаний полиции в России.

Я не знаком с этим делом и высказываться по нему не буду, — цитирует Зайберта издание RT Deutsch.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Воздушное судно приземлилось в Омске. Навальный был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

Как писал NEWS.ru, одна из свидетелей инцидента с Навальным уклонилась от дачи объяснений и покинула территорию России. По информации МВД, речь идёт о Марии Певчих. 20 августа её вызывали в полицию для общения по поводу произошедшего с оппозиционером. 22 августа она вылетала в Германию.