https://static.news.ru/photo/3fcbf8e2-3205-11ea-902d-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Израиль готов нанести «оглушительный удар» по Ирану в случае нападения на государство. Об этом 8 января сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Его слова передают израильские СМИ.

Премьер сообщил, что Израиль привержен поддержке Соединённых Штатов Америки. По словам Нетаньяху, государства едины «в решимости и силе».

Любой, кто нас атакует, получит оглушающий удар, — цитирует политика Yedioth Ahronoth.

В ночь на среду, 8 января, Иран нанёс ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит 3 января.

Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад.