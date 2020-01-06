Израиль готов нанести «оглушительный удар» по Ирану в случае нападения на государство. Об этом 8 января сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Его слова передают израильские СМИ.
Премьер сообщил, что Израиль привержен поддержке Соединённых Штатов Америки. По словам Нетаньяху, государства едины «в решимости и силе».
Любой, кто нас атакует, получит оглушающий удар, — цитирует политика Yedioth Ahronoth.
В ночь на среду, 8 января, Иран нанёс ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит 3 января.