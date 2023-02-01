Израиль может передать Украине системы ПРО «Железный купол» Нетаньяху заявил, что Израиль может поставить Украине системы ПРО «Железный купол»

Израиль рассматривает возможность отправить на Украину системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», об этом сообщил в беседе с CNN премьер-министр республики Биньямин Нетаньяху. По его словам, из Израиля на Украину уже отправлялись боекомплекты, принадлежавшие США.

Я определенно это рассматриваю, — сказал Нетаньяху.

Кроме этого, он рассказал, что в начале военной операции на Украине его попросили выступить посредником в конфликте, однако он отказался, поскольку был лидером оппозиции. Сейчас же он выразил готовность осуществить посреднические функции при условии согласия России, Украины и США.

Бригадный генерал Яков Нагель ранее объяснил, почему Украина до сих пор не получила от Израиля передовую систему ПВО «Железный купол». По его словам, отсутствие действий со стороны Тель-Авива объясняется тем, что Россия может перехватить и изучить «Железный купол». Нагель также подчеркнул, что Израиль не хочет портить отношения с Россией отправкой такого вооружения на Украину.

Позднее посол Израиля в Германии Рон Презор заявил, что власти государства предоставляют Украине скрытую помощь. Он отметил, что Израиль не может афишировать свою помощь из-за сложных отношений с Россией в Сирии, а также из-за большой еврейской общины в РФ.