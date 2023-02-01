Израиль рассматривает возможность отправить на Украину системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», об этом сообщил в беседе с CNN премьер-министр республики Биньямин Нетаньяху. По его словам, из Израиля на Украину уже отправлялись боекомплекты, принадлежавшие США.
Я определенно это рассматриваю, — сказал Нетаньяху.
Кроме этого, он рассказал, что в начале военной операции на Украине его попросили выступить посредником в конфликте, однако он отказался, поскольку был лидером оппозиции. Сейчас же он выразил готовность осуществить посреднические функции при условии согласия России, Украины и США.
Бригадный генерал Яков Нагель ранее объяснил, почему Украина до сих пор не получила от Израиля передовую систему ПВО «Железный купол». По его словам, отсутствие действий со стороны Тель-Авива объясняется тем, что Россия может перехватить и изучить «Железный купол». Нагель также подчеркнул, что Израиль не хочет портить отношения с Россией отправкой такого вооружения на Украину.
Позднее посол Израиля в Германии Рон Презор заявил, что власти государства предоставляют Украине скрытую помощь. Он отметил, что Израиль не может афишировать свою помощь из-за сложных отношений с Россией в Сирии, а также из-за большой еврейской общины в РФ.