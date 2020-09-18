Израиль вернулся к тотальному карантину: кто на очереди

Израиль погружается во второй общенациональный карантин, хотя ещё в июле власти заявляли, что он невозможен. Причина: темп распространения коронавируса там один из самых высоких в мире, и система здравоохранения больше не справляется с наплывом заболевших. Между тем, Израиль — не единственное государство, в котором количество инфицированных за день превысило весенние показатели.

Карантин в Израиле начался 18 сентября и продлится три недели. Но власти не исключают, что если ситуация не улучшится, ограничения могут продлить или ужесточить. На данный момент в стране закрылись школы, бары, рестораны, непродовольственные магазины, отели и развлекательные центры. Жителям запрещено отходить от своих домов больше, чем на 500 метров без уважительной причины.

Я не склонен лгать или вводить публику в заблуждение, — заявил министр здравоохранения Юли Эдельштейн. — Возможно, это займёт время или нам нужно будет ужесточить карантин до тех пор, пока мы не увидим падение числа инфекций.

Критики подобной политики нашлись с обеих сторон политического фланга. Противники премьер-министра Биньямина Нетаньяху обвиняют его в том, что второй карантин стал результатом слишком благосклонного отношения к ультраордоксальным сообществами. Из-за того, что консервативные иудеи живут большими семьями и не соблюдают социальную дистанцию, высокая заболеваемость была зафиксирована именно среди них. Но Нетаньяху, в коалицию с которым входят мелкие ортодоксальные партии, не стал вводить локальные карантины, боясь разозлить своих союзников.

Gideon Markowicz/Global Look Press

Даже теперь, когда в режим самоизоляции погрузилась вся страна, Нетаньяху сделал исключение для религиозных учреждений: иудеям, по-прежнему разрешено собираться в синагогах, при условии соблюдения социальной дистанции. Либеральная часть общественности возмутилась тем, что премьер поставил интересы верующих выше интересов бизнеса, который обеспечивает людей работой и поддерживает экономику.

Но и среди ортодоксов нашлись недовольные: хотя ограничительные меры не запрещают религиозные ритуалы, из-за правил по социальному дистанцированию синагоги не смогут вместить всех желающих, особенно учитывая то, что на карантин приходятся важные иудейские праздники. Лидер правой партии «Наш дом — Израиль» Авигдор Либерман назвал карантинные меры «нелогичными».

Недовольны и простые израильтяне, не все из которых собираются следовать указаниям правительства.

Каждый, кто будет строго следовать этим правилам, будет считаться слабаком — как в собственных глазах, так и в глазах других, — считает журналист Шошанна Чен. — Мы будем украдкой навещать друзей и говорить, что пошли в аптеку. Мы найдём способ посещать религиозные службы. Мы проигнорируем необходимость носить маски.

Гнев израильских граждан усугубляет тот факт, что ещё в июне власти обещали любыми способами избежать повторного карантина, так как социально-экономический эффект первого режима самоизоляции оказался разрушительным — экономика вошла в рецессию, безработица подскочила до 25%, тысячи школьников и студентов лишились доступа к качественному образованию.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

Израиль стал первой развитой страной, наложившей повторный карантин, но рискует стать далеко не последней. Вторая волна пандемии уже пришла во многие государства Европы, включая Великобританию, Испанию и Францию. Ожидается, что 18 сентября Париж ужесточит правила поведения в общественных местах и, возможно, объявит о локальных карантинах. В Великобритании же общенациональные ограничения пока исключают.

Я не хочу повторного карантина, — заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. — Думаю, это будет совершенно неправильное решение для страны и мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы его предотвратить. И можем ли мы его себе позволить? Сомневаюсь, что нам удастся избежать катастрофических последствий для экономики.

У Великобритании уже есть опыт ограниченных режимов самоизоляции — какое-то время в таких условиях жил город Лестер, ставший очагом распространения заболевания. Сегодня же Лондон хочет ограничиться запретом на собрания больше шести человек и комендантским часом для общественных заведений. Ранее такими мерами удалось сдержать распространение инфекции в Бельгии, но затем число случаев снова начало стремительно расти.

В Испании обсуждается возможность введения ограничений в нескольких районах Мадрида, там, где койки в больницах почти закончились. Однако источники, близкие к региональному премьеру Изабель Диас Аюсо, позже отказались от этих комментариев, заявив, что ещё не принято решение относительно более строгих мер в Мадриде.