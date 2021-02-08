В Израиле сообщили о подготовке к открытию границ летом

Израильские власти намерены летом полностью открыть границы, сообщил директор департамента Министерства туризма страны в России и СНГ, советник посольства в РФ Владимир Шкляр.
Он отметил, что в 2020 году при попытке назвать конкретные сроки открытия границ «мы все ошибались».
В марте мы говорили об осени, осенью — о конце года, но, как видите, прогнозы не сбылись. Сейчас ситуация видна более отчётливо: Израиль готовится к полному открытию границ в районе лета, — отметил Шкляр.
По его словам, международный туризм планируется постепенно возобновлять с марта. Соответствующее соглашение уже заключено с Кипром, а 8 февраля греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис прибудет в Израиль для обсуждения условий, по которым будет возобновлён туристический обмен с Грецией. Также переговоры ведутся с властями Сербии, Сейшельских Островов, Румынии и Грузии,
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вернуться к жизни с «открытым забралом» можно будет в августе, когда доля жителей Земли с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%.