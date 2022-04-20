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Мир

В Израиле сообщили о готовности провести встречу Путина и Зеленского

11:01, 20 апреля 2022
В Израиле сообщили о готовности провести встречу Путина и Зеленского Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
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Возможная встреча президентов России и Украины Владимиры Путина и Владимира Зеленского может пройти в Иерусалиме, об этом сообщил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, передаёт ТАСС. Он отметил, что руководство Израиля уже выразило свою готовность оказать содейтсвие для проведения встречи.

Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского . Делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме, как это было в Стамбуле, — рассказал дипломат.

30 марта глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский выступил с дополнительным заявлением, поясняющим итоги последней встречи в Стамбуле. По его словам, Россия намерена снизить военную активность и даже, возможно, сделать шаги навстречу по другим условиям Киева. Москва решила снизить активность на Киевском и Черниговском направлениях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообшил, что динамика переговоров Москвы с Киевом оставляет желать лучшего, заявил. Представитель Кремля подчеркнул, что Украина непостоянна в своих требованиях,

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