В Израиле раскрыли план России для разрушения гегемонии США Jerusalem Post: переориентация России на Восток положит конец гегемонии США

Фото: Maren Hennemuth/dpa/Global Look Press

Внешнеполитическая переориентация России на Восток покончит с глобальной гегемонией США, следует из материала Jerusalem Post. По мнению автора статьи, принятое Москвой решение опирается на опыт Советского Союза и означает, что Россия будет уделять больше внимания странам, связанным с ШОС и СВМДА.

Это не «новая холодная война», а скорее огромный сдвиг в мире: от европоцентричного мира <...> к новому мировому порядку, который должен быть многополярным и возглавляться Китаем, Россией, Ираном, Турцией и их друзьями, — сказано в материале.

Автор статьи сослался на слова главы МИД России Сергея Лаврова, который ранее заявил, что Москва не видит смысла в сохранении прежнего дипломатического присутствия в западных странах. Это означает, что Россия будет уделять больше времени работе с Китаем, Индией, Ираном, Турцией, государствами Центральной Азии и странами Латинской Америки и Африки, включая Венесуэлу и Сирию. Кроме того, Россия может «воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию», чтобы укрепить свое сотрудничество с этой страной.

Ранее Лавров заявил, что российские дипломаты на Западе работают в трудных условиях, включая угрозу физических нападений, и сохранять прежнее присутствие в странах Запада не имеет смысла. По его словам, с началом санкций Европа решила прекратить любое экономическое сотрудничество с Россией, что также затруднило работу за рубежом.