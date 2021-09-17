В Израиле прокомментировали возможные поставки «Железного купола» Украине

Израильская компания Rafael, являющаяся производителем системы противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»), никак не влияет на переговоры США и Украины по поставкам данного вида вооружения. Об этом РИА Новости сообщил представитель фирмы. Он добавил, что предприятие не комментирует применение своей продукции после её поставки заказчику.

Мы не комментируем использование наших систем после их развёртывания. Мы не имеем никакого влияния на обсуждение, — сказал представитель Rafael.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вероятность получения Украиной израильской системы противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»). По его словам, Киев не исключает приобретения данной системы при содействии США. При этом глава МИД Украины подчеркнул, что «безопасность Украины и всё, что способно укрепить обороноспособность Украины», постоянно обсуждается президентом, премьер-министром, министром обороны и им самим.

Система противоракетной обороны «Железный купол» создана израильской компанией Rafael. Находится на вооружении армии Израиля с 2011 года.