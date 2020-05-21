В Израиле призывают не сравнивать Западный берег Иордана с Крымом

https://static.news.ru/photo/c77a7394-a822-11e9-9f78-fa163e074e61_660.jpg Севастополь Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Временный поверенный в делах Израиля в России Эли Белоцерковский назвал неуместным сравнение ситуации вокруг Западного берега реки Иордан с Крымом.

Ранее глава МИД Люксембурга Ассельборн провёл аналогию между присоединением Крыма к России в 2015 году и планами Израиля по аннексии палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в соответствии с предложенной США «Сделкой века».

Я не думаю, что какие-либо сравнения здесь уместны, — сказал Белоцерковский в интервью NEWS.ru.

Дипломат добавил, что новое правительство Израиля только недавно принесло присягу, и говорить о тех или иных действиях пока рано. Отвечая на вопрос о том, забыто ли предложение президента России Владимира Путина об организации в Москве прямых переговоров лидеров Израиля и Палестины, Белоцерковский сказал, что в Израиле нацелены на мирное урегулирование конфликта.

Мы всегда подчёркиваем, что стремимся к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Это наша неизменная цель, и мы предлагаем палестинской стороне вернуться за стол переговоров без каких-либо предварительных условий. Такова наша позиция, — отметил временный поверенный.

Полностью интервью временного поверенного в делах Израиля опубликовано на сайте NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, лидер Палестины Махмуд Аббас попросил Путина организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта.