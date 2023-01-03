В Израиле признали бессилие перед культом Бандеры на Украине Haaretz: Израиль «ничего не может сделать» с культом Бандеры на Украине

Фото: Mykola Tys/Global Look Press

Люди собираются у памятника лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере

Израиль возмущен прославлением на Украине лидера националистов Степана Бандеры, но дипломаты ничего не могут поделать с его культом, пишет газета Haaretz. Киев не реагирует на призывы израильской стороны прекратить реабилитацию и чествование антисемитов.

В прошлом году израильские дипломаты раскритиковали украинские власти за празднование дня рождения Бандеры. Посол Израиля Джоэл Лион заявил, что его страна «решительно осуждает любое прославление коллаборационистов с нацистским режимом» и призывал Украину смириться со своим прошлым. В этом же году дипломаты воздержались от подобных высказываний.

Мы много раз четко излагали свою позицию, но, по-видимому, мы ничего не можем сделать, по крайней мере, на данный момент, — рассказал источник среди дипломатов Израиля.

Накануне возмущение прославлением Бандеры на Украине выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он пообещал, что при первой же встрече со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем напомнит ему о позиции Варшавы по этому вопросу. Он добавил, что украинские власти восхищаются человеком, который был «идеологом преступных времен».