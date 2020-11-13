В Израиле предупредили сектор Газа о последствиях обстрелов

https://static.news.ru/photo/cda7a9bc-ff4d-11e9-afe1-fa163e074e61_660.jpg Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил террористов, что не стоит испытывать страну, поскольку цена за агрессию будет «высокой».

Таким образом он прокомментировал очередной обстрел со стороны сектора Газа. Ранее две ракеты с палестинской территории были запущены по районам Шефела и города Ашдода. Их перехватила система ПВО «Железный купол». Кроме того ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) нанесла удары по объектам ХАМАС.

Мы не будем терпеть никакие атаки против государства Израиль и граждан Израиля. Я предупреждаю террористические организации в секторе Газа: даже в период коронавируса не испытывайте нас, — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Он добавил, что не будет разглашать деталей оперативных планов, но пообещал, что за агрессию придётся дорого заплатить.

Ранее NEWS.ru писал, что Армия обороны Израиля остаётся неподготовленной к потенциально возможному нападению с применением химического оружия. Об этом говорится в докладе госконтролёра Матнияху Энгельмана. Его ведомство проводило с июня 2019-го по февраль 2020 года подробный анализ в связи с тем, что в регионе участились случаи использования запрещённых веществ во время боевых действий. В частности, речь идёт о соседствующей с еврейским государством Сирии, которая формально объявила об утилизации химоружия.