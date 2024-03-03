В Израиле предсказали ужесточение позиции в отношении России Вайтман: позиция Тель-Авива в отношении Москвы станет агрессивнее

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

На фоне предстоящих переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа ведущих палестинских фракций с Москвой представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман заявил Business Insider, что позиция еврейского государства в отношении России будет более агрессивной. По словам политика, Кремль замешан в происходящее в Израиле, но пока не ясен уровень его вовлеченности.

Израиль примет более агрессивную позицию в отношении России, — подчеркнул Вайтман.

Он добавил, что заявление Тель-Авива о поставках систем раннего предупреждения «лишь начало» выполнения обязательств перед Киевом. Политик выразил уверенность, что конфликт с Палестиной закончится раньше СВО, поэтому «израильское оружие найдет дорогу на Украину».

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан до этого пообещал предоставить Киеву системы раннего предупреждения для гражданского населения. Он сказал, что речь не идет о системе ПВО «Железный купол». Скорее, предоставленные технологии напоминают израильскую радиолокационную систему раннего предупреждения «Цева Адом». Она автоматически срабатывает в близлежащих израильских общинах и военных базах при обнаружении следа запуска ракеты.

Заместитель лидера политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук говорил, что только Россия может сыграть главную роль в нормализации палестино-израильского конфликта. По его мнению, РФ станет противовесом США и Израилю в разрешении кризиса.