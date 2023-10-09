Россиянин погиб при атаке ХАМАС на Израиль Посольство РФ сообщило о гибели россиянина в Израиле в результате атаки ХАМАС

Фото: IMAGO/Mahmoud Ajjour/Global Look Press

Один россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС, сообщила пресс-секретарь посольства РФ в стране Марина Рязанова. Также уточняется, что четверо граждан России до сих пор числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.

С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 (время совпадает с московским) 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств, — сообщила Рязанова.

Она добавила, что посольство находится в контакте с родственниками людей и оказывает им необходимое содействие. При этом прилагается максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан.

Продолжаем работать с поступающими обращениями и звонками, оказываем помощь и содействие находящимся в Израиле туристам, — заключила Рязанова.

Ранее сообщалось, что не менее 800 граждан Израиля погибли в результате нападения палестинской группировки ХАМАС. Также отмечается, что число раненых израильтян составляет около 2243.

В Минздраве Палестины рассказали, что со стороны Газы погибли не менее 510 человек, ранения получили около 2750 человек. На Западном берегу реки Иордан погибли минимум 16 человек, ранены не менее 80 человек.