В Израиле оценили, во сколько обойдется операция против ХАМАС Calcalist: операция против ХАМАС в Газе обойдется Израилю более чем в $50 млрд

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Военная операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа обойдется, по самым оптимистичным оценкам, в 200 млрд шекелей (около $51 млрд), сообщает газета Calcalist со ссылкой на предварительные данные Министерства финансов страны. Отмечается, что это произойдет при условии, что боевые действия закончатся до конца 2024 года.

По данным издания, такие расходы составят порядка 10% от ВВП Израиля за год при условии, что военные действия продлятся до 12 месяцев и ограничатся сектором Газа, без подключения ливанского движения «Хезболла», а также войск Ирана и Йемена. Кроме того, ожидается, что 350 тыс. призванных на службу резервистов ЦАХАЛ вскоре вернутся на свои рабочие места.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла более 2,5 тысячи ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа с начала наземных операций. По ее информации, минувшей ночью израильские войска атаковали военную базу палестинской группировки. Войска также используют авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре ХАМАС, наблюдательным пунктам, складам оружия, центрам командования и контроля в секторе Газа.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что с начала операции в Газе уничтожены как минимум 12 командиров ХАМАС. Он заявил, что ЦАХАЛ стремится полностью ликвидировать руководство палестинской группировки в ответ на массированную атаку на Израиль в начале октября и устранить любые угрозы.