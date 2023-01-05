В Израиле началось строительство стены на границе с сектором Газа Армия обороны Израиля: началось строительство стены на границе с сектором Газа

Фото: Ahmed Zakot / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что власти страны начали возводить бетонное заграждение на границе с сектором Газа для укрепления безопасности ближайших к анклаву населенных пунктов, передает ТАСС. Отмечается, что в среду состоялась церемония закладки первого камня в основании будущего заграждения. Всего длина стены составит 4,6 километра. По словам военных, она будет возведена вдоль двух автомобильных шоссе, проходящих в непосредственной близости от границы с палестинским анклавом.

Цель «Безопасной дороги» — сделать так, чтобы весь трафик в этом районе был защищен от угроз из сектора Газа как в обычных, так и в кризисных ситуациях, — передает агентство слова командира дивизии «Газа» израильской армии подполковника Ави Розенфельда.

Представители ведомства добавили, что строительство планируется завершить летом текущего года. Стоимость проекта при этом не уточняется.

Новое правительство Израиля ранее анонсировало ревизию внешней политики страны. По словам премьера страны Биньямина Нетаньяху, Тель-Авив будет отстаивать свои интересы независимо от других стран. Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху приступило к своим обязанностям 29 декабря 2022 года. В новый состав кабмина вошел в том числе и Коэн. Он обещал, что при вступлении в должность первый звонок он совершит именно Лаврову.