https://static.news.ru/photo/a309ad2e-d917-11e9-bebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: MUAMMAR AWAD/Global Look Press

В Израиле начались всеобщие выборы в парламент. Впервые в истории, чтобы сформировать Кнессет, потребовалось повторное голосование.

Причина новой кампании в том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху после предыдущего волеизъявления 9 апреля не смог договориться о создании коалиции. В итоге парламент пришлось распустить.

Всего на территории еврейского государства 17 сентября открылось порядка 10,5 тыс. участков для голосования. В крупных городах они будут работать с 07:00 до 22:00, в небольших населённых пунктах, а также в больницах, тюрьмах и следственных изоляторах — с 08:00 до 20:00.

По итогам этих выборов определится состав Кнессета 22-го созыва, а также должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр.

Данные предварительных опросов говорят о том, что партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и оппозиционное объединение «Кахоль-Лаван» могут получить почти равное количество мест в парламенте: 32-33 мандата. Также среди лидеров — «Общий список» (12 мест) и «Ямина».

Партии «Наш дом Израиль» и ШАС могут получить по восемь мест, «Яхадут ха-Тора» — семь. Наименьших результатов добились Демократический союз (шесть мандатов) и «Лейборист-Гешер» (пять мандатов), писал News.ru.