В Израиле ликвидировали террориста, открывшего стрельбу в Тель-Авиве

Силы безопасности Израиля ликвидировали террориста, который 7 апреля в Тель-Авиве застрелил двух человек в ресторане. Его выследили в тель-авивском пригороде Яффа, сообщает Jerusalem Post.

Издание отмечает , что террорист вступил в перестрелку с силовиками, которая закончилась для него смертью. Его искали всю ночь, была задействована почти тысяча полицейских.

Накануне вечером при атаке террориста два человека погибли, а четверо пострадали.

Ранее стало известно, что ночью израильские полицейские штурмовали здание, в котором мог укрываться один из террористов. Его подельник ранее был ликвидирован после инцидента на улице Дизенгоф в центре города. Нападение случилось около 21:00 по местному времени.