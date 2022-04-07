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В Израиле ликвидировали террориста, открывшего стрельбу в Тель-Авиве

Jerusalem Post: в Израиле ликвидировали террориста, застрелившего двух человек
07:15, 08 апреля 2022
В Израиле ликвидировали террориста, открывшего стрельбу в Тель-Авиве Фото: Gil Eliyahu/JINI/Global Look Press
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Силы безопасности Израиля ликвидировали террориста, который 7 апреля в Тель-Авиве застрелил двух человек в ресторане. Его выследили в тель-авивском пригороде Яффа, сообщает Jerusalem Post.

Издание отмечает, что террорист вступил в перестрелку с силовиками, которая закончилась для него смертью. Его искали всю ночь, была задействована почти тысяча полицейских.

Накануне вечером при атаке террориста два человека погибли, а четверо пострадали.

Ранее стало известно, что ночью израильские полицейские штурмовали здание, в котором мог укрываться один из террористов. Его подельник ранее был ликвидирован после инцидента на улице Дизенгоф в центре города. Нападение случилось около 21:00 по местному времени.

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