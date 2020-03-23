https://static.news.ru/photo/489d6076-6ccc-11ea-9b11-fa163e074e61_660.jpg Фото: metro-skyways.com

Израильская компания Metro Skyways разработала шестиместное городское аэротакси ityHawk на базе военного транспортного беспилотника.

За основу был взят военный транспортник Cormorant. Такси полностью работает на электротяге. Вертикальный взлёт происходит за счёт двух горизонтальных вентиляторов, а полёт — двух толкающих вентиляторов в хвосте. Вес аппарата составляет 1,4 тонны, его максимальная скорость полёта — 180 км/ч, высота — 3,7 км.

Запустить аэротакси планируется в 2021 году совместно с оператором вертолётных перелётов Ascent в странах Азии, передаёт AINonline.

Ранее NEWS.ru писал, что агрегатор пассажирских перевозок «Яндекс» и «Вертолёты России» могут на три года отложить запуск воздушного такси в Москве. Это связано с испытаниями вертолёта VRT500, который был выбран в качестве основного вида транспорта.