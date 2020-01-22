https://static.news.ru/photo/5eaf4bc4-3d09-11ea-8f79-fa163e074e61_660.jpg Фото: elbitsystems.com

Израильская компания Elbit Systems провела испытания нового средства для тушения пожаров, с помощью которой можно гасить огонь в ночное время с самолётов.

По информации Fightglobal, разработка представляет собой токостенные пакетики, заполненные водой, антипиреном или пеной. Новое средство пожаротушения было испытано в конце 2019 года.

В настоящее время из-за необходимости сбрасывать воду с небольшой высоты запрещено использование авиации во время тушения пожаров. Сброс должен производиться с высоты, обычно не превышающей 30-40 метров, иначе часть воды испарится в горячем воздухе не достигнув цели. А при использовании «капитошек» высоту можно увеличить до 150 метров.

Как ранее писал NEWS.ru, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассказали десятке самых интересных и полезных патентов на изобретения 2019 года. Среди них — средство от вируса Эбола и алгоритм «Яндекса».