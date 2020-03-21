https://static.news.ru/photo/1083b76e-6c4d-11ea-a7f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Четвёртый самолёт Минобороны России с военными вирусологами и оборудованием на борту вылетел в Италию с подмосковного аэродрома Чкаловский. По поручению президента Владимира Путина ведомство создало авиагруппировку из девяти Ил-76, которая начиная с 22 марта доставит на Апеннины восемь мобильных бригад медиков и около 100 специалистов.

Большинство из них принимали непосредственное участие в ликвидации вспышек африканской чумы свиней, сибирской язвы, разработке вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин. В их числе и Вячеслав Кулиш, эксперт в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, которая зародилась в Китае. Наиболее тяжёлой ситуация оказалась в Италии, где зарегистрирована самая высокая смертность от COVID-19. Так, на Апеннинском полуострове выявлено 53 578 инфицированных. Болезнь закончилась летальным исходом для 4825 из них. В КНР же на 81 321 случай заражения приходится 3260 смертей. При этом третьей страной в мире по числу граждан, заражённых коронавирусной инфекцией, стали США. Там, по данным на 22 марта, 25 493 подтверждённых диагноза.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. Число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 306 до 367 за последние сутки, писал NEWS.ru.