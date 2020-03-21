https://static.news.ru/photo/6d2aadcc-6c45-11ea-8923-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Минобороны России сообщило о запуске третьего самолёта с военными медиками и эпидемиологами в Италию. Они отправились на итальянскую авиабазу ВВС Практик де Маре.

Российские военные медики, специалисты в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий перебрасываются самолётами ВКС России на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную в 30 километрах юго-западнее города Рим, — заявили представители ведомства.

Отмечается, что на всей технике, которая отправляется из России в Италию, выведена надпись «Из России с любовью».

NEWS.ru сообщал ранее, что российская сторона сосредоточила девять военно-транспортных самолётов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Московской области. С помощью бортов в Италию будет доставлена гуманитарная помощь.